Basketball : GW Vernum kann sich über Platz eins nicht richtig freuen

Vernum (n-h) Basketball-Bezirksliga, Gruppe 6: TV Lobberich – Grün-Weiß Vernum 29:56 (14:21). Auf den ersten Blick hätte das Wochenende nicht viel besser laufen können für die Korbjäger in den grün-weißen Trikots: Mit dem deutlichen Sieg beim TV Lobberich hat die Mannschaft um Trainer Lutz Stauffer die Tabellenspitze erobert und grüßt vom Platz an der Sonne.

Stauffer relativiert die Aussagekraft der Tabelle allerdings sofort. „Das ist eine glückliche Momentaufnahme, aufgrund der Konstellation der ersten beiden Spieltage aber nicht sonderlich aussagekräftig“, mahnt er zur Besonnenheit – vor allem, weil sich in Lobberich mit Silas Nitsche und Ivan Ring gleich zwei Leistungsträger verletzten und wahrscheinlich wochenlang ausfallen werden.

Mit der gleichen Marschroute, nur noch einen Ticken konzentrierter, starteten die Gäste dann auch in den zweiten Durchgang und ließen Lobberich keine Luft mehr zum Atmen. Bei einer 48:19-Führung aus Vernumer Sicht war die Partie bereits vor Beginn des letzten Viertels entschieden. Im Gegensatz zur vergangenen Woche ließ die Konzentration der Grün-Weißen allerdings nur unwesentlich nach, so dass am Ende ein mehr als deutlicher Auswärtssieg heraussprang.