Reitturnier auf dem Domselshof in Kerken Laurens Houben siegt im S-Springen mit Stechen

Sportlich gesehen knüpfte das Turnier nahtlos an die vorherigen Wochen an, büßte nichts an spannendem und sehenswertem Pferdesport ein. So zum Beispiel in der mittelschweren Pony-Springprüfung mit Stechen, in der die für den RV von Bredow Keppeln startende Janne-Frederike Zahn nur so über die Hindernisse fegte. Mutig und hoch konzentriert lenkte sie den Hengst Baretz über die respektablen Hindernisse. Dabei blieben sie im entscheidenden Stechen als einziges Paar fehlerfrei und sicherten sich die Goldschleife.