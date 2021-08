Fußball-Kreisliga A : Corona: Zwei Spiele in der Gruppe zwei der Kreisliga A abgesetzt

Veerts Trainer Daniel Neuer freute sich über den „Lucky Punch“. Foto: Heinz Spütz

Kreis Kleve Arminia Kapellen verpasst beim 1:2 gegen GW Vernum eine Überraschung. Louis Genego lässt den SV Veert im Duell mit dem SV Herongen spät jubeln.

Von Nils Hendricks

In der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern gab es wegen Corona die ersten beiden Spielausfälle in dieser Saison. Die Partie des TSV Nieukerk gegen den SV Sevelen musste abgesagt werden, weil ein Akteur des TSV positiv auf das Coronavirus getestet wurde und weitere Spieler, die als Kontaktpersonen eingestuft wurden, bis einschließlich kommenden Sonntag in Quarantäne müssen. Das teilte Trainer Wilfried Steeger auf Anfrage mit. Deshalb werde, so Steeger, auch die Nieukerker Begegnung am kommenden Sonntag bei Arminia Kapellen-Hamb ausfallen.

Die Begegnung SC Auwel-Holt gegen GSV Geldern konnte am gestrigen Sonntag ebenfalls nicht stattfinden. Der Grund ist, dass nach Auskunft von Obmann Gerd Möthe mehrere GSV-Kicker, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, vorläufig auch in Quarantäne müssen. Deshalb könne es sein, dass am kommenden Sonntag die Heimpartie des GSV Geldern gegen SF Broekhuysen II ebenfalls abgesetzt werde.

Am Ende fehlte Arminia Kapellen eine gute Viertelstunde, um die Überraschung ins Ziel zu bringen. Bei der 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen Grün-Weiß Vernum lag die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen bis zur 77. Minute nach einem frühen Tor von Jörn Kaminski (6.) in Führung. Dann traf Vernums Tobias Thomas zum 1:1, ehe Adrian Terhorst kurz vor Schluss per Strafstoß (87.) den Endstand herstellte. Vernums Coach Sascha Heigl übte nach Abpfiff Kritik: „Wir haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben sehr viel reagiert, nicht agiert.“ Sein Gegenüber Lemmen sagte: „Den Punkt, den wir uns kämpferisch verdient hätten, haben wir leider hergeschenkt.“

Der SV Veert hatte im Duell mit dem SV Herongen das Glück des Tüchtigen. Die Gastgeber siegten durch ein spätes Tor von Louis Genego (90.) mit 1:0 (0:0). „Wir haben defensiv stark gestanden. Es freut uns natürlich, dass wir zum Schluss den Lucky Punch gesetzt haben“, sagte der Veerter Trainer Daniel Neuer.