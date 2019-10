Fussball : Fußball-Kreispokal: Gewitter sorgt für Spielabbrüche

Gelderland (ksch) Die für Dienstagabend im Fußball-Kreispokal angesetzten Begegnungen SV Sevelen gegen SV Walbeck und TSV Weeze gegen TSV Nieukerk mussten jeweils abgebrochen werden. Grund dafür war ein Gewitter samt Starkregen.

Die Schiedsrichter sahen sich auf beiden Plätzen gezwungen, die Mannschaften vorzeitig in die Kabinen zu schicken. In Sevelen war nach einer Stunde Schluss – zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste aus Walbeck mit 1:0. In Weeze wurde nur die erste Halbzeit gespielt, in der sich der Gastgeber eine 3:1-Führung verschafft hatte. Beide Spiele werden jetzt neu angesetzt, die Termine stehen noch nicht fest.