Handball : Erster „Super-Samstag“ für Handballer des SV Straelen

Straelen Die Oberliga-Frauen und die Landesliga-Männer wollen ihren Anhängern an der Fontanestraße einiges bieten. Beide Mannschaften müssen schwere Aufgaben lösen.

Den Anfang macht also das Team von Thomas Floeth, das nach starkem Saisonstart zuletzt etwas an Schwung verloren hat. Nach zwei Niederlagen im Pokal und in der Meisterschaft sollen Spielwitz und Erfolg zurückkehren. Das dürfte nicht ganz leicht werden. Der Rheydter TV steht mit 8:2-Punkten auf Platz drei und hält seine Gegner regelmäßig unter 20 Toren. „Wenn Rheydt erst einmal Beton anrührt, könnte es richtig schwierig werden“, sagt Floeth. In der Vorbereitung hatten seine Spielerinnen dem Gegner in einem Testspiel 32 Treffer eingeschenkt. Floeth: „Ein Muster ohne Wert. Dieses Spiel darf nicht mehr in unseren Köpfen herumspuken.“ In dieser Woche mussten mehrere Spielerinnen wegen einer Erkältung mit dem Training aussetzen – ob sie rechtzeitig wieder fit sind, darf bezweifelt werden.