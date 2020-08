Fußball : Sinan Kurt erzielt Siegtor des SV Straelen

Straelen Der Kicker, der schon bei den Bundesligisten Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC unter Vertrag stand, ist beim 1:0-Erfolg des Regionalliga-Aufsteigers im letzten Test bei VVV Venlo als Gastspieler dabei.

Der SV Straelen setzte seine Siegesserie in der Vorbereitung auch im letzten Testspiel fort. Der Fußball-Regionalligist schaffte am Samstag im Covebo-Stadion „De Koel“ einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim VVV Venlo aus der niederländischen Eredivisie. Trainer Benedict Weeks ließ eine Elf auflaufen, die man sich am Samstag um 14 Uhr beim Ligastart vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf II durchaus vorstellen kann. Als er nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, riet Weeks aber, „besser keine voreiligen Rückschlüsse zu ziehen“. Aufmerksamer Beobachter der Partie war Andreas „Lumpi“ Lambertz, Fortuna-Ikone und Co-Trainer des Straelener Auftaktgegners. Er machte sich fleißig Notizen in einem Heftchen.