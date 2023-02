Überraschender Finalsieg Sina Meens ist Westdeutsche Tischtennis-Meisterin

Sina Meens hat bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften der Altersklasse U 15 für eine faustdicke Überraschung und gleichzeitig für ein Novum in der Geschichte des TTC Straelen/Wachtendonk gesorgt. Die 14-Jährige gewann bei den Titelkämpfen, die in der Sporthalle im Essener Stadtteil Altendorf ausgetragen wurden, den Doppel-Wettbewerb an der Seite von Frieda Strugholz vom TTC Bad Westernkotten (Bezirk Arnsberg). Einen vergleichbaren Erfolg hatte noch nie zuvor ein Mitglied ihres 1980 gegründeten Heimatvereins geschafft.