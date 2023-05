Tennis im Gelderland Teams des TC Issum mit einer weißen Weste

Auch die Damen des TC Blau-Weiß Issum haben nach ihrem zweiten Auftritt in der Saison in der Zweiten Verbandsliga noch eine weiße Weste. Die Mannschaft behielt in der Partie beim Club GW Wuppertal deutlich mit 8:1 die Oberhand. „Das war ein souveräner Erfolg. Am kommenden Samstag wird sich in umserem Heimspiel gegen den Spitzenreiter TC Flüren entscheiden, ob wir um den Aufstieg mitspielen können oder nicht“, sagte Kapitänin Alexandra Nitsche. Der Gegner aus Wesel ist mit drei Siegen gestartet.