Aufsteiger behält auch im Rückspiel die Oberhand : SV Straelen überzeugt auf ganzer Linie

Straelen Der Fußball-Regionalligist gewinnt das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II verdient mit 2:0. Die von Trainer Benedict Weeks glänzend eingestellte Mannschaft hat die Gäste gut im Griff. Cagatay Kader erzielt beide Treffer.

Glück auf: Die U 23 des FC Schalke 04 scheint so etwas wie ein Lieblingsgegner des Fußball-Regionalligisten SV Straelen geworden zu sein. Das Hinspiel im altehrwürdigen Parkstadion gewann der SVS, wenn auch glücklich, bereits mit 2:1. Und im Rückspiel am Samstag hatte der Aufsteiger wiederum das bessere Ende für sich. Durch zwei Treffer von Mittelstürmer Cagatay Kader gewannen die Straelener das Heimspiel mit 2:0 (1:0). Darüber, dass dieser Erfolg verdient war, waren sich beide Trainer nach dem Schlusspfiff auch einig.

Durch den dreifachen Punktgewinn hat der SV Straelen die Schalker in der Tabelle überholt und steht nun auf dem elften Platz. Da alle tieferstehenden Teams ihre Partien am Wochenende nicht gewinnen konnten, vergrößerte sich der Abstand zum ersten Abstiegsplatz auf nunmehr neun Zähler.

So geht es weiter Rot-Weiß Oberhausen – SV Straelen (Mittwoch, 24. Februar, 19.30 Uhr).

Der Blick auf die Mannschaftsaufstellung ließ im Vorfeld allerdings nichts Gutes erahnen. Beide Straelener Spielführer, Ferry de Regt und Kevin Weggen, hatten sich im Abschlusstraining verletzt und mussten pausieren. Tobias Peitz stand in der Startelf, ebenso wie Jelle van Benthem, der nach langer Verletzungspause sein Debüt in der Innenverteidigung gab. Kaito Mizuta lief für den verletzten Aram Abdelkarim in der Anfangsformation des Gastgebers auf.