Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern SGE Bedburg-Hau III setzt bislang 46 Spieler ein

Beide Trainer sind mit der Trainingsbeteiligung ihrer Akteure einverstanden. 15 Spieler seien jetzt, wo das Personal für die Mannschaft steht, im Schnitt bei den Übungsabenden dabei. „Aufgrund der vielen Gegentore haben wir mittlerweile auch unsere Taktik umgestellt. Wir agieren jetzt viel defensiver, was sich schon in den Ergebnissen bemerkbar gemacht hat“, sagt van Haaren. Er hofft, in der Winterpause neue Spieler für sein Team zu gewinnen, um sich im Kampf um den Klassenerhalt ein Zitterspiel wie in der vergangenen Saison, als der Ligaver­bleib erst am letzten Spieltag perfekt gemacht wurde, zu ersparen.