Fußball : Sportfreunde Broekhuysen wollen wieder hoch hinaus

Die Sportfreunde – hier Leon Peun (links) und Marcel Thyssen (rechts) – wollen weiter viel Grund zum Jubeln haben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Bezirksligist peilt auch in der kommenden Saison einen Platz in der Spitzengruppe an, nachdem der Aufstieg in der abgebrochenen Spielzeit nur knapp verpasst wurde. Trainer Sebastian Clarke kann dabei auf einen größeren Kader setzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Ganz knapp schrammten die Sportfreunde Broekhuysen in der vergangenen Saison am Sprung in die Landesliga vorbei. In der Endabrechnung der abgebrochenen Spielzeit fehlte nur ein Sieg, um den zweiten Aufstiegsplatz zu erreichen. Zufrieden war man bei den Verantwortlichen mit Rang drei dennoch. „Wir hatten zwischenzeitlich eine Schwächephase. Dadurch haben wir einige Punkte verschenkt, was auch unserem recht kleinen Kader geschuldet war“, sagt Spielertrainer Sebastian Clarke.

Darauf haben die Sportfreunde reagiert und den Kader deutlich vergrößert. Zwar beendeten in Rainer Krohn und Philipp Brouwers (jetzt Co-Trainer) zwei erfahrende Spieler ihre Laufbahn. Doch dies konnte mit der Verpflichtung der gestandenen Bezirksliga-Akteure Norman Kienapfel (SV Sonsbeck II) und Erdi Ezer (GSV Geldern) ausgeglichen werden. Mit vier weiteren Neuzugängen erfährt das Team eine Verjüngungskur. Justin Theelen, Sven van Büren (beide Kevelaerer SV), Niklas Hoffmann (SV Straelen) und Finn Bünnings (Viktoria Winnekendonk) sind zwischen 18 und 21 Jahre jung.

„Die Quantität und Qualität ist deutlich angehoben, weshalb wir jetzt eine ganz andere Trainingsintensität haben und auch Ausfälle in der laufenden Saison besser kompensieren können“, so der Coach. Da verwundert es wenig, dass der Anspruch für die kommende Saison hoch angesiedelt ist. „Wir werden wieder versuchen, oben in der Tabelle eine gute Rolle zu spielen. Den Anspruch müssen wir einfach haben“, sagt Clarke selbstbewusst.