Fußball-Bezirksliga  Jetzt kann die Saison in Ruhe ausklingen

Personell etwas geschwächt ging der Gastgeber in dieses Spiel. So musste Stan Hesen nach seiner fünften gelben Karte die Bank drücken. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase profitierte die DJK Twisteden nach einer Viertelstunde von einem Missgeschick des Gegners nach einem Einwurf. DJK-Angreifer Alexander Swaghoven stand am zweiten Pfosten richtig und brachte die Gäste in Führung. In der Folge hatte die DJK mehr vom Spiel, wurde aber in der 40. Minute bei einer Standardsituation auf dem falschen Fuß erwischt. Nach einem Freistoß erzielte Maurice Horster den 1:1-Ausgleich. Glück hatte Broekhuysen zwei Minuten später, als DJK-Torjäger Tom Cappel mit einem Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte. Etwas verbessert präsentierten sich die Hausherren nach dem Wechsel, strahlten dabei allerdings keine große Torgefahr aus. Dennoch sorgte Lars Peters in der 58. Minute für die 2:1-Führung der Sportfreunde – vorangegangen war wieder eine Standardsituation.