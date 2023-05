Fußball-Landesligist verpasst die Rettung Sportfreunde Broekhuysen steigen nach dem 0:1 bei der DJK SF Lowick ab

Auch in den zweiten 45 Minuten gab es nur wenige zwingende Aktionen. „Wir haben dann 20 Minuten vor Schluss gehört, dass Sterk­rade-Nord mit 2:0 führt. Das hat natürlich den Druck weiter erhöht, vielleicht hätten wir da einfach ruhig weiterspielen sollen“, sagte Sebastian Clarke. Die Broekhuysener versuchten nun, ihr Offensivspiel zu verstärken, was nicht ohne Risiko war. So liefen die Gäste in der 82. Minute in einen Konter der DJK Lowick, den Taric Boland zur 1:0-Führung nutzte. Anschließend schafften die Sportfreunde es nicht mehr, das Spiel zu drehen.