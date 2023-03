Fußball-Landesliga Sportfreunde Broekhuysen spielen beim Angstgegner

Nach einem erfolgreichen Start ins neue Jahr mit einem wichtigen 1:0-Sieg bei der SV Hönnepel-Niedermörmter folgte für die Sportfreunde Broekhuysen am vergangenen Sonntag gleich der erste Dämpfer. Der in der Hinrunde so heimstarke Neuling in der Fußball-Landesliga musste vor eigenem Publikum eine unerwartet klare 1:4-Niederlage gegen den PSV Wesel einstecken. „Der Sieg für Wesel war hochverdient. Wir waren in diesem Spiel weit von unserer eigentlichen Heimstärke entfernt“, sagte Trainer Sebastian Clarke.