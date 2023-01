Abstiegskampf Die Reserve ist das Sorgenkind der Sportfreunde Broekhuysen

Doch für Trainer Timo Ingenlath kommt die Talfahrt nicht überraschend. „Wir haben einige Stammspieler verloren. Teils aus privaten, teils aus beruflichen Gründen. Das ist schon ein erheblicher Aderlass“, so Ingenlath. Auch habe man in der vergangenen Saison davon profitiert, dass immer zwei Akteure aus der ersten Mannschaft für die Spiele der Reserve abgestellt wurden. „Das geht jetzt leider nicht mehr. Deshalb fehlt es uns aktuell schon an Quantität und auch an Qualität, um in der Kreisliga A eine gute Rolle spielen zu können.“