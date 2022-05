Sportschießen : Die alten Tiger mit den Adleraugen

Kevelaer Die „Old Tigers“ der SSG Kevelaer ließen bei der Landesmeisterschaft der Luftgewehrschützen der Konkurrenz keine Chance. Henk Willems, Willi Koppers und Karl-Heinz Koenen hätten einst jeden Saloon unsicher gemacht.

Henk Willems (75) : Der Niederländer lebt seit 50 Jahren in Deutschland und ist erst 2012 durch seine Lebensgefährtin zum Schießsport gekommen. Meistens trifft man ihn dreimal in der Woche an der Schießlinie, wo er rund 1000 Trainingsschüsse abgibt. Er bringt einen gesunden Ehrgeiz mit und schätzt die Kameradschaft innerhalb des Vereins. Mit 319,5 Ringen stellte er im Mannschaftsschießen einen Landesrekord auf, der ihm den Titel im Einzelschießen bescherte.

In einer Fünfer-Mannschaft gehen die Oldies für ihren Verein in der zweithöchsten Klasse an den Start und belegen dort regelmäßig einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Übrigens sorgte parallel auch der Tiger-Nachwuchs für sportliches Aufsehen: Hannah Wehren gewann mit dem Team Deutschland die Goldmedaille beim Welt-Cup in Suhl in Thüringen. Franziska Driessen qualifizierte sich dort für das Einzel-Finale und belegte einen guten siebten Platz. Beim Seniorinnen-Welt-Cup In Budapest gewann Anna Janssen Gold im Dreistellungskampf.