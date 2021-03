Fußball: Trainerfrage geklärt : Sebastian Steinhauer übernimmt im Sommer den TSV Weeze

Weeze Der 45-jährige Trainer, der zuletzt für den B-Ligisten Viktoria Winnekendonk tätig war, tritt beim Bezirksligisten die Nachfolge von Marcel Zalewski an.

Fußball-Bezirksligist TSV Weeze hat einen Nachfolger für Trainer Marcel Zalewski gefunden, der künftig mit den A-Junioren des SV Straelen die Rückkehr in die Niederrheinliga in Angriff nimmt. Sebastian Steinhauer übernimmt ab 1. Juli die sportliche Verantwortung und soll seinen Teil dazu beitragen, dass sich der TSV langfristig in der Bezirksliga etabliert.