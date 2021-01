Fußball : Sportfreunde Broekhuysen klären die Trainerfrage

Sebastian Clarke (links) wird für die Sportfreunde Broekhuysen auch auf dem Platz weiter am Ball sein. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Straelen Sebastian Clarke bleibt spielender Coach der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Auch die weiteren Trainer geben dem Klub ihre Zusage.

Die Sportfreunde Broek­huysen, Tabellenzweiter in der Fußball-Bezirksliga, arbeiten in der Corona-Zwangspause am Personalpuzzle für die kommende Saison. „Wir haben die Zeit nach den Feiertagen genutzt, um die Weichen beim Thema Trainerfrage zu stellen“, sagt Fußball-Obmann Heinz Trienekens. Dabei setzt der Verein auf die bewährten Kräfte.