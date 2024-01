Fußball-Bezirksliga Das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte

Nach seinem Amtsantritt 2016 hatte er die Mannschaft direkt zurück in die Bezirksliga geführt, in der Saison 2021/22 gelang als vorläufiger Höhepunkt seiner Trainer-Laufbahn der Aufstieg in die Landesliga – der zweite in der Vereinsgeschichte der Sportfreunde. Ein weiteres Abenteuer dieser Art hält der Autor der Erfolgsgeschichte keineswegs für ausgeschlossen. „Unsere junge Mannschaft steht ja gerade erst am Anfang ihrer Entwicklung. Es kann durchaus passieren, dass wir in Zukunft noch einmal ans Tor zur Landesliga klopfen. Allerdings nicht in dieser Saison“, sagt Clarke. Und schiebt den Grund für seine Einschätzung direkt hinterher: „Um Meister zu werden, müssten wir uns in den restlichen 16 Spielen immer am oberen Limit bewegen. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, zumal einige Konkurrenten ganz anders aufgestellt sind.“