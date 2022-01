Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde Broekhuysen verlängern mit Trainern

Straelen Sebastian Clarke setzt seine erfolgreiche Arbeit beim aktuellen Tabellenführer fort. Timo Ingenlath und Philipp Hinkelmann kümmern sich um die Reserve.

Auch mit den Trainern der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A Kleve/Geldern eine gute Rolle spielt, wurden sich die Verantwortlichen schnell einig. Timo Ingenlath und Philipp Hinkelmann wollen als Trainer-Duo auch in der Saison 2022/23 eine schlagkräftige Reserve der Sportfreunde auf die Beine stellen. „Die Verlängerung mit den beiden, die gute Arbeit leisten und in ihre zweite Saison gehen, war Formsache und ging ganz schnell über die Bühne“, so Trienekens.