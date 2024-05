U-17-Fußballerinnen triumphieren Schülerinnen aus Geldern machen mit Borussia Mönchengladbach das Tor zum Finale auf

Die B-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach, deren Gerüst – wie kürzlich berichtet – die vier Schülerinnen des Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium, Mia Giesen, Greta Oerding, Ina Goossens und Fiona Itgenshorst bilden, stehen mit einem Bein im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Süd/Südwest-Staffel trat das Team im Halbfinal-Hinspiel bei der SpVg. Aurich vor der Rekordkulisse von 3420 Zuschauern an. Die Fohlen-Elf behielt mit 1:0 die Oberhand und verschaffte sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Samstag.