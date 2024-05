Ambitioniertes Quartett Schülerinnen aus Geldern mischen den Fußball bei Borussia Mönchengladbach auf

Aufgrund einer DFB-Reform wird es ab der kommenden Saison keine U-17-Bundesliga mehr geben. Davon betroffen sind alle vier Borussia-Mädchen, die aufgrund ihres Alters noch U 17 hätten spielen können. Sie haben bereits Gespräche mit dem Verein geführt und wissen in etwa, wie es mit ihnen weitergeht. „Wenn unsere zweite Frauen-Mannschaft nicht aus der Regionalliga absteigt, soll ich nächstes Jahr bei den Seniorinnen mitspielen“, sagt Greta Oerding. Der Plan von Mia Giesen steht auch schon fest. „Ich komme in die U 19. Die spielen dann in einer Meldeliga. Das ist dann die höchste Klasse, in der alle guten Vereine spielen. Mir wurde gesagt, dass ich mit der ersten Mannschaft trainieren darf“, sagt sie. Ihre Teamkollegin Ina Gossens sagt: „Ich spiele in der U 19 und soll zusätzlich bei der Reserve zum Einsatz kommen. Fiona Itgenshorst erklärt: „Auch ich komme in die U 19 und soll regelmäßig bei der Ersten mittrainieren.“