Reitsport: Schöner und spannender Springsport

Weeze Beim RV Graf von Schmettow gab es an zwei Tagen guten Pferdesport zu sehen. Der Preis der Gemeinde Weeze ging an Thorsten Nienhaus. Im "St. Georg Special" setzte sich Linda Erbe mit einem hervorragenden Ergebnis durch.

Sie schienen die Umgebung am Weezer Vorselaer vollkommen ausgeblendet zu haben, die für den Dressurförderkreis Neuss startende Linda Erbe und der achtjährige "DSP Fierro" (Fürst Wettin/Eskadron), als sie die Lektionen des "St.-Georg-Special" ritten. Hochkonzentriert spulte das Paar die 5:20 Minuten lange Prüfung ab, die der Wallach durchlässig und gehorsam absolvierte. In jeder Phase reagierte das Pferd aufmerksam auf die Hilfen der Reiterin. Ebenso sehenswert waren Takt, Durchsprung und Schwung im Galopp sowie das Engagement der Hinterhand im Trab. Und auch die fliegenden Galoppwechsel und die halben Pirouetten nach links sowie rechts waren mehr als gelungen. Die Zuschauer am Rande des Dressurvierecks waren begeistert angesichts der sauber ausgeführten Lektionen, die von den Reitern in der Hohen Schule der Dressur gezeigt wurden.