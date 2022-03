Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Weite Reise zum Kellerduell, wo andere Urlaub machen

Kerken Schlusslicht TV Aldekerk legt am Sonntag 500 Kilometer zurück, um in Schleswig-Holstein beim Vorletzten MTV Heide nach Möglichkeit den ersten Sieg zu feiern.

Da die Deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen am Freitag in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Rotterdam gegen die Auswahl der Niederlande gefordert ist, hätte die Zweite Bundesliga eigentlich spielfrei. Doch da wegen der Pandemie erheblicher Nachholbedarf besteht, stehen am Wochenende gleich vier Spiele auf dem Programm. Darunter auch das Kellerduell zwischen dem Vorletzten MTV Heide und Schlusslicht TV Aldekerk, das am Sonntag um 15 Uhr im Sportzentrum Hemmingstedt in Dithmarschen angepfiffen werden soll.