Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : 34 Tore reichen nicht zur Überraschung

Kerken Die Zuschauer in der Vogteihalle sahen phasenweise Tore wie am Fließband. Der TV Aldekerk verlor mit 34:38 gegen den MTV Heide, der seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt hat.

„Wenn man in eigener Halle 34 Tore wirft, sollte am Ende eigentlich ein Sieg herausspringen“, sagte Yvonne Fillgert, Trainerin des Handball-Zweitligisten TV Aldekerk, nach 60 tor- und temporeichen Minuten mit Blick auf die Anzeigetafel in der Vogteihalle. Doch dort waren nun einmal auch 38 Treffer für den Gegner notiert. Während der MTV Heide am Samstag seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt hat, dürften sich die Spielerinnen des Gastgebers ohne weiteres Erfolgserlebnis in die Dritte Liga verabschieden müssen.