Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : In Mainz gibt es wieder die gewohnte Niederlage

Mariel Beugels (Mitte) gehörte zu den stärksten Aldekerker Spielerinnen und erzielte sieben Treffer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg verliert Schlusslicht TV Aldekerk mit 28:35. Der ersatzgeschwächten Mannschaft fehlt am Ende die Kraft.

Nichts zu holen gab es am Samstagsabend für die Handballerinnen des TV Aldekerk bei Mainz 05. Nur zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg in der Zweiten Bundesliga gegen die SG Herrenberg konnten die Grün-Weißen nicht an die gute Leistung anknüpfen und zogen in der Sporthalle in der Mainzer Oberstadt mit 28:35 (12:17) den Kürzeren.

Weil die Aldekerker A-Juniorinnen am Sonntag in Frankfurt an der Oder um den Einzug ins Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft kämpften, musste Trainerin Yvonne Fillgert auf die Talente verzichten, die für Entlastung hätten sorgen können. „Wir wollten natürlich gerne an die Leistung vom Donnerstag anknüpfen“, sagte die Aldekerker Trainerin nach dem Abpfiff. „Angesichts des dünnen Kaders fehlte uns aber einfach die Luft, um über 60 Minuten gegenhalten zu können“, sagte sie.

In der Tat saßen nur zwei Wechselspielerinnen neben ihr auf der Bank, zusätzlich war noch Torhüterin Sonja Stahlberg aus der Reserve mit an den Rhein gefahren. Ihre Mannschaft setzte sich gegen eine engagiert aufspielende Mainzer Mannschaft anfangs noch erfolgreich zur Wehr. Nach einer guten Viertelstunde schlug das Pendel jedoch deutlicher in Richtung der Gastgeberinnen aus. Den ersten Fingerzeig gab es, als der ATV eine 6:4-Überzahl nicht zum Torerfolg nutzen konnte und sich um eine günstigere Ausgangsbasis brachte. Vom 7:7 an packten die Gastgeberinnen Tor um Tor drauf und verschafften sich bis zur Pause eine komfortable Führung. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeberinnen, die zuvor sechs Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hatten, keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die Punkte in der eigenen Halle behalten wollten.

Obwohl die Aldekerkerinnen vieles versuchten, war der Mainzer Offensivdrang um die stark aufspielende Elisa Burkholder (zwölf Tore) nicht zu stoppen. „Wir hatten durchaus Respekt vor Aldekerk“, sagte die Mainzer Trainerin Nikoletta Nagy nach einer über weite Strecken einseitigen Partie. „Umso glücklicher bin ich, dass es mit dem Sieg geklappt hat. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.“

Spätestens eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden, der Erstligaabsteiger brachte die Partie souverän nach Hause. Der TV Aldekerk beginnt am Dienstag die Vorbereitung auf das kommende Spiel in Leipzig.