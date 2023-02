Abstiegskampf Der TSV Wachtendonk-Wankum gibt die Hoffnung noch lange nicht auf

In der Winterpause hat sich im Sportpark Laerheide das Spielerkarussell ziemlich kräftig gedreht. So verließ Angreifer Kevin Zülsdorf den Verein in Richtung des A-Ligisten Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen, Jasin Saiti läuft ab sofort für den Ligarivalen SGE Bedburg-Hau auf. Auf der anderen Seite hat sich der TSV Wa.-Wa. mit zwei Spielern des Krefelder Landesligisten VfR Fischeln verstärkt. Dario Krezic hat seine Torgefährlichkeit schon in mehreren Testspielen angedeutet. Bonko Soljanovic soll die Lücke schließen, die der verletzte Innenverteidiger Philipp Cox (Kreuzbandriss) zumindest vorerst hinterlässt. „Wir haben zwei gestandene Landesliga-Spieler verpflichtet, die zu uns passen und sich schon gut ins Mannschaftsgefüge eingepasst haben“, so Müller. Kai Baumeister und Tobias Böhm haben in der Winterpause ihre Verletzungen auskuriert.