Fußball-Landesliga TSV Wa.-Wa. lässt Sportfreunde zittern

In der 81. Minute verfehlte ein Schuss von Dario Krezic knapp das Broekhuysener Tor. So musste der TSV in der Nachspielzeit noch zwei kritische Situationen überstehen. „Ich kann endlich wieder von einem sehr guten Spiel meiner Mannschaft sprechen. Wir waren aggressiver und läuferisch stark, nur hätten wir unsere Konter besser ausspielen müssen“, sagte TSV-Trainer Markus Müller. „Alles, was man im Abstiegskampf zeigen muss, hat uns heute gefehlt. Taktisch haben wir uns auch nicht gut verhalten. Die Wachtendonker waren galliger“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.