Fußball-Regionalliga der Frauen Der erste Punkt am heimischen Bergsteg ist da

Von einer Mauertaktik des Abstiegskandidaten war am Sonntag nichts zu sehen. Vielmehr schickte das Trainerduo Uli Berns und Dieter Blomm in Anja Juntermanns, Lena Jansen und Samira Berns drei offensive Spielerinnen ins Rennen. Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn der Partie etwas ab und versuchten, Sicherheit in ihre Aktionen zu bekommen. Das gelang der technisch versierten Mannschaft aus Essen mit ihren schnellen Spielerinnen besser. Doch die Defensive der Gastgeberinnen stand stabil. Essen hatte zwar leichte Feldvorteile und erspielte sich einige Standards, hatte aber erst in der 27. Spielminute den ersten gefährlichen Abschluss. Jule Schneider hatte auf der linken Seite freie Schussbahn, der Ball flog aber aus spitzem Winkel knapp am Walbecker Tor vorbei. Das war es dann aber auch bis zur Pause. Der SV Walbeck tat sich schwer und verzeichnete in den ersten 45 Minuten keine klare Chance.