Fußball-Regionalliga Diesmal wird die Aufholjagd belohnt

Es bleibt dabei: Das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Regionalliga sendet Lebenszeichen. In einem spektakulären Spiel hatte der SV Straelen beim Spitzenreiter Preußen Münster nach einem 0:5-Rückstand zu einer begeisternden Aufholjagd angesetzt und am Ende nur mit 4:5 verloren. Gegen den Tabellendritten Wuppertaler SV leuchtete am Samstag zur Pause ein 0:2-Rückstand von der Anzeigetafel im Stadion an der Römerstraße. Diesmal allerdings wurde der designierte Absteiger für seinen Mut und Offensivgeist belohnt und erreichte am Ende ein ebenso überraschendes wie verdientes 2:2.