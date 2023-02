Fußball-Regionalliga Der SV Straelen ist endgültig abgestiegen

Die Kabinenansprache muss wohl gesessen haben. Denn wie verwandelt präsentierte sich der SV Straelen im zweiten Durchgang. Gerade einmal fünf Minuten waren verstrichen, als sich Ex-Bundesligaprofi Marcel Heller in den gegnerischen Strafraum dribbelte und dort zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Kabalakli zeigte sofort auf den Punkt. Der junge Ken Mata übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher. Der designierte Absteiger stellte jetzt die klar bessere Mannschaft und verlegte das Spielgeschehen quasi bis zum Schlusspfiff in die Hälfte des Gegners. Doch die insgesamt starke zweite Halbzeit verdeutlichte einmal mehr, weshalb der SV Straelen in zuvor 21 Spielen gerade einmal zwölf Tore geschossen hatte. Bei aller Überlegenheit präsentierte sich der SV Straelen in Höhe des gegnerischen Strafraums harm- und einfallslos – von Durchschlagskraft in der Offensive konnte wieder einmal keine Rede sein. So plätscherte das Spiel dem Ende und der Straelener Saisonniederlage Nummer 17 entgegen. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Said Harouz am Ende der dreiminütigen Verlängerung war nur noch ein unbedeutendes Detail für die Statistik.