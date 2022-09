100 Jahre Viktoria Winnekendonk : Fußballfest mit Schalke-Oldies in Winnekendonk

Kevelaer Weltmeister Olaf Thon und viele Weggefährten gaben sich anlässlich der 100-Jahr-Feier der Viktoria die Ehre. Ab sofort gibt’s die Sammelbilder „Sportstars aus Winnekendonk“.

100 Jahre Viktoria Winnekendonk – am Wochenende hatte der Sportverein im Rahmen seiner Jubiläums-Feierlichkeiten zwei weitere Höhepunkte auf Lager. Zunächst startete im Sportpark die neue Sammelbilder-Aktion in Zusammenarbeit mit Edeka Brüggemeier. Ab sofort gibt es ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Tütchen mit sieben Abziehbildern der „Sportstars aus Winnekendonk“ gratis dazu. Das entsprechende Sammelalbum kann mit 600 Por­träts und Mannschaftsbildern aus allen Abteilungen gefüllt werden.

Olaf Thon hatte prominente Weggefährten mit nach Winnekendonk gebracht, wo sich der Himmel zur Anstoßzeit passenderweise in Königsblau präsentierte. Unter anderen waren der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Martin Max und Matthias Herget, einst Libero der Nationamannschaft, am Ball. Und die Zuschauer bekamen ein echtes Fußballfest geboten, das vielen Winnekendonkern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Übrigens hatten die Gäste aus Gelsenkirchen am Ende nur knapp mit 8:7 die Nase vorn. „Das war für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz“, so Kleuskens, der selbst im grünen Trikot sein Können zeigte.