Denksport Schachclub Geldern mischt als Aufsteiger in der Spitzengruppe mit

Ein vorentscheidendes Duell im Titelrennen steht am nächsten Spieltag auf dem Programm. Am Sonntag, 28. Januar, fordern die Gelderner Denksportler die Eisenbahner aus Wuppertal auf den 64 Feldern heraus und können mit einem Sieg die Chance auf einen erneuten Aufstieg wahren. „Es ist schon beeindruckend, was die Mannschaft leistet. Wir wussten zwar schon im Vorfeld, dass wir uns in der Verbandsklasse nicht verstecken müssen. Doch mit einer so erfolgreichen Saison hatte kaum jemand gerechnet“, sagte TTC-Vorsitzender Eugen Brück.