Durchmarsch Schachclub Geldern kehrt in Verbandsliga zurück

Fleißigster Punktesammler in Reihen des neuen Verbandsligisten war Franz Kellermann, der in neun Partien ungeschlagen blieb und dabei 6,5 Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte. Nicht ganz unschuldig am Erfolg ist Eugen Brück, Vorsitzender des Gesamtvereins TTC Geldern-Veert. „Eugen hat im Hintergrund unwahrscheinlich viel organisiert und bewirkt und hat wie die beiden Ersatzspieler aus der zweiten Mannschaft maßgeblich zum Aufstieg beigetragen“, so Gutsche.