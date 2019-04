Schach : Meister im Eilverfahren: Gelderner Denksportler zu stark für den Rest

Geldern (him) „Knappe“ Ergebnisse gab’s im bisherigen Saisonverlauf nur zwei. Gleich am ersten Spieltag musste sich die erste Mannschaft des Schach-Clubs Geldern im vereinsinternen Duell mit der eigenen Reserve mit einem 6,5:1,5 begnügen.

Das gleiche Resultat sprang in der fünften von insgesamt sieben Spielrunden gegen Springer Kranenburg heraus. Die Gelderner Denksportler, die als Abteilung für den TTC Blau-Weiß Geldern-Veert starten, sind in der laufenden Saison der Bezirksklasse Nord in einer Weise über die 64 Felder gestürmt, dass die Konkurrenz nur staunend zuschauen konnte.