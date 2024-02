Schwimmen SC Delphin wieder auf Medaillenkurs

In den „kindgerechten Wettkämpfen“ deutete der sechsjährige „Flipper“ Paul Klaessen an, dass man in Zukunft noch einiges von ihm hören wird. Auch die Gelderner Louis und Paul Wey (Jahrgang 2018) zeigten bei ihrer Wettkampf-Premiere gute Leistungen. Bei den Mädchen hatten Frieda Rickert, Ella Mayr und Paula Frohwerk im heimischen Bad die Nase vorn. Madlen Verhülsdonk aus Kevelaer holte eine Goldmedaille über 25 Meter Brust. Clara Nenno (SC Delphin) freute sich über Silber und Bronze.