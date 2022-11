Erfolge in der Wuppertaler Schwimmoper : Caroline Stark gewinnt sieben Titel

Geldern Der Nachwuchs des SC Delphin Geldern glänzt bei den Kurzbahn-Meisterschaften. Die Talente sichern sich 44 Medaillen. Der Verein belegt in der Gesamtwertung der Titelkämpfe den vierten Platz.

Großen Anteil daran hatte die elfjährige Caroline Stark, die zehn Mal an den Start ging, sieben Siege feierte und dreimal als Zweite anschlug. Die Schülerin, die zuletzt erfolgreich an der Deutschen Mehrkampfmeisterschaft in Dresden teilgenommen hatte, führt aktuell in ihrem Jahrgang in drei Disziplinen die deutsche Rangliste an. In Wuppertal unterstrich sie mit herausragenden Zeiten über 50 Meter Freistil (29,29 Sekunden), 100 Meter Freistil (1:09,34 Minuten) und 200 Meter Freistil (2:20,83) ihr Ausnahmetalent. Ein Jahr jünger ist Melina Reis. Sie holte sich bei ihren sieben Starts die Titel über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust sowie über 100 Meter Delphin. Zweite wurde sie jeweils über 100 und 200 Meter Lagen sowie über 50 Meter Delphin.