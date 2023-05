Schwimmen Amelie und Melina sind NRW-Meister im Mehrkampf

Zum Wettkampf-Modus: Der jeweilige Schwimmer startet in seiner Speziallage (Delphin, Rücken, Brust oder Kraul) über 100 Meter (50 Meter Jahrgang 2013) und 200 Meter (100 Meter Jg. 2013). Hinzu kommen 50 Meter Beinarbeit in dieser Lage, 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 25 Meter (15 Meter Jg. 2013) Delphin-Beinschlag in Bauch- und Rückenlage. Den zweiten NRW-Titel für den SC Delphin Geldern holte Melina Reis, die im Brust-Mehrkampf als Titelverteidigerin an den Start gegangen war. Melina ist ein absolute Spezialistin – über 50, 100 und 200 Meter Brust taucht das Mädchen in der Deutschen Bestenliste aktuell auf Platz zwei auf. In Bochum kam es zu einem packenden Zweikampf mit ihrer Konkurrentin Mia Radloff von der SG Dortmund. Zum Abschluss ging die Geldernerin mit 14 Punkten Vorsprung in den Wettkampf über 200 Meter Lagen. in einem spannenden Rennen konnte Melina ihre persönliche Bestzeit um sechs Sekunden verbessern und siegte schließlich mit deutlichem Vorsprung. „Ich habe selten solch ein beherztes Rennen gesehen“, geriet Löcker anschließend noch einmal ins Schwärmen.