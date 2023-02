Beeindruckende Bilanz „Delphine“ bereit für neues Erfolgsjahr

Felix Specker vom Jahrgang 2006 überzeugte besonders mit 57,04 Sekunden über 100 Meter Freistil und 1:05,38 Minuten über 100 Meter Rücken. Mit fünf Siegen, einer Silbermedaille und drei persönlichen Bestzeiten untermauerte Niklas Wilk einmal mehr, dass er zur Spitze des Jahrgangs 2012 in Nordrhein-Westfalen gehört. Besonders breit ist der SC Delphin Geldern im Jahrgang 2013 bei den Mädchen aufgestellt. In der aktuellen NRW-Bestenliste über 50 Meter Freistil belegen Amelie Nzounpe, Pia Fischer und Annika Stark die ersten drei Plätze. Alva Mund und Thea Mevissen folgen auf den Plätzen sechs und zehn. Melina Reis vom Jahrgang 2012 und Caroline Stark platzierten sich mit ihren Leistungen in Essen sogar ganz weit vorne in der Deutschen Bestenliste. Caroline belegt aktuell Platz eins über 50 Meter Freistil und Platz zwei über 100 Meter Freistil, Melina Platz eins über 50 Meter Brust und Platz drei über 100 Meter Brust.