Auszeichnung für Schwimmclub : „SC Delphin ist eine Top-Adresse in NRW“

Geldern Die gute Arbeit wird vom Landesverband honoriert. Geldern wird zum Nachwuchsleistungszentrum ernannt. Derzeit trainieren etwa 300 Kinder und Jugendliche beim SC Delphin.

Die Problematik, zu wenig Wasserfläche in Geldern zu haben, um die Bedürfnisse aller Interessenten zu befriedigen, ist bekannt. Stark eingeschränkte Nutzungszeiten für die „Delphine“ sind die Folge. Bemerkenswert, dass der Verein es trotz dieser misslichen Umstände immer wieder schafft, aus ein paar Tropfen Wasser drei Trainingsbahnen zu zaubern, in denen zeitgleich bis zu 30 Schwimmer trainiert und immer wieder ganz weit oben in den Landesbestenlisten geführt werden. Stellvertretend für alle junge Delphine ist die elfjährige Carolin Stark zu nennen. Sie konnte sich in diesem Jahr für die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft in Dresden qualifizieren und sorgte dort mit einem zwölften Platz für einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte der Schwimmclubs.