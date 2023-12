Schwimmen Der SC Delphin greift nach den Sternen

Geldern · Die D-Juniorinnen des Gelderner Schwimm-Clubs haben sich die Vize-Landesmeisterschaft gesichert und sind aktuell drittschnellstes Team in ganz Deutschland. Am Wochende treten die Mädchen in Wuppertal zum Bundesfinale an.

05.12.2023 , 14:49 Uhr

Die NRW-Vizemeisterinnen wollen auch beim Bundesfinale aufs Treppchen: Charlotte Frohwerk, Amelie Nzounpe, Emma Klaessen, Melina Reis, Pia Fischer und Greta Gärtner (von links) mit ihrem Trainer Jörg Löcker. Foto: SC Delphin Geldern

Von Volker Himmelberg