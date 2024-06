Starker Auftritt in Braunschweig SC Delphin Geldern feiert seine Mehrkampf-Vizemeisterin

Am zweiten Wettkampftag folgten 25 Meter Delphinkicks in Bauch- und Rückenlage sowie 100 Meter, 200 Meter und 50 Meter Beinschlag in der jeweiligen Spezialdisziplin. Kraulspezialist Niklas Wilk spulte das Programm mit neuen Bestzeiten in vier der fünf Disziplinen ab und lag damit in der Zwischenwertung auf Platz 22. Seine Vereinskameradin präsentierte sich im Delphin-Mehrkampf von ihrer besten Seite. Amelie Nzounpe stellte drei neue Bestzeiten auf, darunter die herausragenden Zeiten über 100 Meter Delphin (1:12,91 Minuten) und 200 Meter Delphin (2:50,64). Auch die 25 Meter Delphinkicks in Bauchlage entschied die junge Geldernerin für sich. Am Ende des zweiten Wettkampftages lag sie in der Gesamtwertung nur 13 Punkte hinter der führenden Felicia Willicki aus Berlin.