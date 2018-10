SC Delphin Geldern: 29 Medaillen, 69 Bestzeiten

Geldern Bei den Verbandsmeisterschaften in Wuppertal übertrafen die Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Delphin Geldern wieder einmal alle Erwartungen. 29 Medaillen und 69 Bestzeiten lautete die beeindruckende Bilanz.

(RP) In absoluter Topform präsentierten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Delphin Geldern bei den Verbandsmeisterschaften auf der Kurzbahn in Wuppertal. Das Wettkampf-Team bestand diesmal aus 15 Aktiven, die insgesamt 94 Mal an den Start gingen. Die beeindruckende Entwicklung der vergangenen Wochen wurde mit 69 (!) Bestzeiten nahtlos fortgesetzt.