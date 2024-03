Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Von wegen Abstiegskampf: Der SC Auwel-Holt startet durch

In der sorgenfreien Zone hat sich inzwischen der SC Blau-Weiß Auwel-Holt angesiedelt. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, weil sich die Mannschaft mit gerade einmal drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in die Winterpause verabschiedet hatte. Doch der Sport-Club ist mit vier Siegen in den ersten vier Meisterschaftsspielen im neuen Jahr durchgestartet. Sehr zur Freude von Trainer Carsten Schaap, der sich zum Saisonende von der Holter Maasstraße verabschiedet und verständlicherweise aktuell gute Laune verbreitet.