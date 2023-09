Fußball-Kreisliga A SC Auwel-Holt korrigiert nach Stotterstart seine Ziele nach unten

Auf den ersten Blick liegt das große Problem der Blau-Weißen im Angriff. Sieben Treffer nach sieben Partien sind die Ausbeute einer Mannschaft aus der Abstiegszone. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Mannschaft sich in jedem Spiel genügend Torchancen herausspielt. „Wir sind einfach nicht konsequent genug im Abschluss und belohnen uns deshalb nicht für den Aufwand, den wir betreiben“, so Schaap, der sich trotz des Stotterstarts vor seine Akteure stellt. „Ich hinterfrage mich schon, ob das, was ich mir für das Team vor dem Saisonstart vorgestellt habe, auch wirklich das Richtige ist. Angesichts der Neuzugänge und dem Potenzial, das ich in der Mannschaft sehe, haben wir als Trainerteam versucht, spielerisch und taktisch mit dem Kader den nächsten Schritt zu gehen.“