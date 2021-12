Fußball-Kreisliga A : SC Auwel-Holt ist nach 5:2-Heimsieg fast am Ziel

SC Auwel-Holt ist nach 5:2-Heimsieg fast am Ziel

Trainer Carsten Schaap und der SC Auwel-Holt mischen im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich in der Aufstiegsrunde mit. Foto: Fupa

Kreis Kleve Die Mannschaft um Trainer Carsten Schaap kann nach der überzeugenden Vorstellung gegen Verfolger SV Veert für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga planen.

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Broekhuysen muss sich nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den TSV Nieukerk wohl mit der Abstiegsrunde anfreunden. Ebenso wie der SV Veert hat das Team als Tabellensiebter fünf Zähler Rückstand auf Auwel-Holt. Mirco van Bergen (26., 55.) und Max Brusius (71.) trafen für den Vierten aus Nieukerk. „Heute hat die effektiviere Mannschaft gewonnen“, sagte Sportfreunde-Coach Timo Ingenlath. TSV-Trainer Wilfried Steeger: „Wir hatten von Anfang an mehr Spielanteile. Das 3:0 ist jedoch etwas zu hoch ausgefallen.“

Spitzenreiter Grün-Weiß Vernum feierte einen 7:2 (3:0)-Erfolg beim SV Herongen . Justin Regenhardt (17., 73.), Malte Heitbrede (25., 80.), Felix Claaßen (40.) und Johannes Terhorst (69., 77.) trafen für die überlegenen Gäste. Andre Caris (47.) und Patrick Reijnders (51.) stellten zwischenzeitlich auf 2:3. Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen: „Wir waren heute in allen Belangen unterlegen.“ Vernums Coach Sascha Heigl ärgerte sich über die Gegentore: „Wir hätten gerne zu Null gespielt.“

Union Wetten festigte mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg über Arminia Kapellen seinen dritten Tabellenplatz. Die Gastgeber begannen hellwach und gingen früh durch Simon Tombergs (3.) in Führung. Kai Hermsen (59.) und Alexander Schwenner (69.) bauten den Vorsprung in Halbzeit zwei aus. Für Kapellen reichte es nur noch zum Anschlusstreffer, den Joe Kovac in der 86. Minute erzielte.