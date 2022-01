Aus den Vereinen : Straelen kickt modern: Kunstrasen jetzt auch in Auwel-Holt

Straelen kickt modern: Kunstrasen jetzt auch in Auwel-Holt

Straelen Als letzter Fußballverein der Stadt ist der SC Blau-Weiß an der Reihe. Die neue Platzanlage soll am 30. Juli zum 75-jährigen Bestehen eröffnet werden.

Die Bagger und Radlader sind längst angerückt. Die rote Asche verschwindet endlich. Der SC Blau-Weiß Auwel-Holt bekommt nach dem SV Straelen, dem SV Herongen und den Sportfreunden Broekhuysen als vierter und letzter Straelener Fußballverein seinen Kunstrasenplatz . „Der letzte wird immer besonders schön“, scherzt Vorsitzender Johannes Rattmann und bedankt sich im gleichen Atemzug bei Werner Terheggen (Stadtsportverband) und Rainer Schmitz (Sportamt Stadt Straelen), die das Großprojekt maßgeblich in die Wege geleitet und finanzierbar gemacht haben.

Die neue Anlage an der Maasstraße kostet exakt 1.048.000 Euro. „500.000 Euro kommen aus dem Spendentopf ,Strukturentwicklung im ländlichen Raum‘“, sagt Schmitz. „25 Prozent der restlichen Summe trägt der Verein, die verbleibenden 75 Prozent übernimmt die Stadt Straelen.“

Für die stolze Summe entsteht ein 100 mal 65 Meter großer Kunstrasenplatz, aufgefüllt mit einem Sand-Kork-Gemisch. Eine neue Sechs-Mast-Flutlichtanlage mit LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass der Platz zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann. Außerdem muss die gesamte Fläche zwischen Sportplatz und den drei Gebäuden neu gepflastert werden, weil Höhen für die Entwässerung angepasst werden mussten. Ende Mai, Anfang Juni soll das Projekt fertig sein. „So haben wir etwas Spielraum, falls Corona oder die Witterung uns einen Strich durch die Rechnung machen sollten“, sagt Oliver Schäfer vom Planungsbüro Ulenberg-Illgas. Die offizielle Platzeröffnung, die mit der Feier zum 75-jährigen Bestehen des Sportvereins verbunden wird, ist für den 30. Juli vorgesehen. „Da werden wir uns was ganz Besonders einfallen lassen“, verspricht Rattmann.

Bevor auf dem Platz die ersten Tore fallen können, müssen die Fußballer noch kräftig in die Hände spucken, um die finanzielle Belastung von rund 125.000 Euro in Form von Eigenleistung auszugleichen. „Beim Rückbau haben wir schon so manchen Anhänger voll mit Asche vom Platz gefahren“, sagt Bernd Wienhofen, der für den Verein die internen Arbeitsabläufe koordiniert und schon jetzt voll des Lobes für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten ist.