Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A SC Auwel-Holt gewinnt das Derby gegen die Sportfreunde Broekhuysen II

Dem Gastgeber gelang ein Auftakt nach Maß. Mit einem Doppelschlag durch Kevin Zülsdorf (4.) und Nikolas Dennesen (5.) wurden die Broekhuysener komplett auf dem falschen Fuß erwischt. In der Folge verfehlte der Rückstand seine Wirkung nicht, der SC Auwel-Holt war vor rund 150 Zuschauern das bestimmende Team. Weitere Tore erzielte die Mannschaft – trotz einiger Möglichkeiten – jedoch nicht. Allerdings war es mit der Überlegenheit des Gastgebers nach der Pause vorbei. „Ich weiß nicht, was in der Mannschaft passiert ist. Es war wie abgeschnitten“, sagte der Holter Trainer Carsten Schaap über die folgende Phase der Partie. In dieser bestimmten nämlich nun die Gäste das Geschehen. Nach 55 Minuten traf Jan Brüx zum 1:2-Anschluss.