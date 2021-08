Reitturnier beim RV von Bredow Wetten : Saskia von Stephoudt sorgt für krönenden Abschluss

Kevelaer Die Amazone des Ausrichters gewinnt beim gelungenen Sommerturnier ihres Vereins das Springen der Klasse M* mit Siegerrunde. Die Bedingungen für die Teilnehmer sind optimal.

Der RV von Bredow Wetten hatte im Vorfeld seines Sommerturniers die Reiter darum gebeten, die gültigen Corona-Regeln einzuhalten. Das taten die Teilnehmer bei der gelungenen Veranstaltung, bei der das Organisations-Team des Gastgebers um Vereinschefin Annette van Step­houdt für optimale Bedingungen sorgte. Zudem hatte der Gastgeber bei seinem Turnier einen caritativen Zweck im Auge. Denn für jede Schleife, die nach der Platzierung in die dafür vorgesehenen Körbe gelegt wurde, spendete der Verein einen Euro an das Hospiz in Wetten – eine gute Idee.

Gut vorbereitet präsentierten sich den Reitern auch die Wettkampfflächen, auf denen in der Dressur und dem Springen geritten wurde. Dabei ließ insbesondere die zweite Abteilung der Dressurprüfung Klasse A aufhorchen, in der die für den RV Prinz zu Hohenlohe Wankum reitende Viktoria Winkmann das Viereck, in dem 23 Reiter gestartet waren, mit einer Traumnote von 8.80 verließ. Fleißig, ausbalanciert und sicher hatte die Tochter des langjährigen Bundesliga-Schiedsrichters Guido Winkmann ihr Pferd Peach den Richtern Achim Lennartz und Tonius Tielmann vorgestellt.

Erfolgreich waren die Lokalmatadorinnen Nicole Urselmann mit Britnie und Andrea Schneider mit Cebeliòs Boy. Sie gehörten mit Lisa Ingenpahs (Issum) mit All you need und Marina Tombergs (Grefrath) mit Karla MK zum Team, das im Mannschaftsspringen der Klasse A* fehlerfrei und in Bestzeit siegte. Feinfühlig an der Hand stellte Bettina Maaßen (Rheurdt) den Trakehner Wallach Sullivan in der ersten Abteilung der L-Dressur Trense vor, in der sie mit einer Wertnote von 7.50 an die Spitze ritt.