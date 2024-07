Ziele, Personal und Prognose Sascha Heigl und Grün-Weiß Vernum starten in die elfte A-Liga-Saison

„Die jährlichen Veränderungen im Kader sind natürlich auch das, was den Reiz am Trainersein ausmacht“, sagt Heigl, der mehrere Ziele für die kommende Saison nennt. „Wir müssen unbedingt an unserer Effizienz beim Torabschluss arbeiten. Nur wenn wir vorne die Chancen auch nutzen, bekommen wir als Mannschaft Vertrauen in unsere gesamte Arbeit.“ Zudem werde Heigl und sein Trainerteam wieder alles daransetzten, dass die Mannschaft – wie in den vergangenen Jahren – auch konditionell wieder auf der Höhe sein wird. „Wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, haben wir bei der Ausgeglichenheit der Liga einen guten Job gemacht“, sagt der Trainer.